D類食肆人數放寬　新人急辦婚宴　統籌公司：生意回復疫情前8成

政府早前放寬D類餐飲業務處所的宴會人數上限由180人增至240人，有婚禮統籌公司表示，近期接到很多婚宴酒席訂單，婚禮數目恢復至疫情前的7至8成。不過，有酒樓指由於大部分長者未有打針的緣故，壽宴及社團酒席則未有因宴會人數放寬而有起色。

隨着新冠肺炎疫情放緩，政府上月底放寬D類餐飲處所宴會人數上限，D類餐廳所有員工已完成接種新冠疫苗，以及至少三分之二的顧客須已接種首針，相關處所的宴會人數上限將獲放寬至240人，有關措施將延續至本月27日。

相關放寬措施出台後，婚宴宴會已逐漸復甦。婚禮統籌公司Hey!Wedding負責人李駿瑜Bosco表示，受惠於放寬措施，近期接獲的婚禮檔期查詢及婚宴酒席預定明顯增加。去年疫情下全年只得60至70場婚禮，今年已增至近百場，恢復疫情前婚宴酒席數目的7至8成。

Bosco表示，以12人一圍的基礎，放寬至240人的婚宴，相當於可擺20圍，是普遍香港婚宴的規模，由於疫情緩和，酒店不再允許免費延期，加上不少人已打針，不少早前因疫情而延期舉辦婚宴的新人也趕於此段時間盡快舉辦婚禮。他預計，除部分因內地及海外親戚未能回港而未有重辦婚宴外，年底會有更多新人補辦婚宴。

婚宴訂單急增，但酒樓宴會的訂單卻未有大幅好轉。倫敦大酒樓經理蘇萬誠表示，酒樓的宴會訂單多屬於壽宴及社團活動。由於不少長者因各類身體問題憂慮未有打針，而社團聚會動輒逾千人，該兩種宴會暫未見起色，但他觀察，若疫情持續緩和，限聚令完全解除，相信生意則有望恢復至疫情前水平。