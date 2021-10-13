4日內兩颱風襲港　啟德新急症醫院地基工程現沉降超標急停工

「獅子山」、「圓規」2個颱風相繼在4天內襲港，醫院管理局今日(13日)公布，由於啟德發展區新急症醫院工程地點內的4個監測點，在早前颱風及暴雨期間錄得沉降記錄超逾25毫米的預設停工指標，相關地基工程已即時停止。有資深土木工程師估計暴雨並非導致沉降主因，打樁不穩才是根源。

醫管局發言人表示，承建商目前正進行啟德發展區新急症醫院地基工程，並於本月8日於工程地點內的4個監測點，錄得沉降記錄超逾25毫米的預設停工指標，按現行機制，醫管局聯同工程項目團隊當日已即時要求承建商停止相關地基工程，並進行整體及全面性評估，醫管局在當日已就此事件通知相關政府部門。

醫管局及工程項目團隊同時派員，視察工地附近的香港兒童醫院及觀塘繞道等周邊構築物及公用設施。而根據最新的監測數據，鄰近上述工地的公眾設施也錄得低於預設安全指標的輕微沉降，但沉降幅度仍然符合工程項目的預設安全水平。承建商的獨立檢測顧問已為有關設施作進一步檢查及評估，並確認目前有關設施的結構及其運作仍然安全。與此同時，醫管局及工程項目團隊已安排承建商進行加固措施，包括以灌漿方法改善鄰近地質情況，目前有關的沉降情況已趨穩定。

醫管局及工程項目團隊表示，會繼續聯同承建商及駐工地工程人員密切監察相關情況，以確保上述構築物及公用設施的安全及運作不受影響，同時亦已要求承建商制定相關緩解措施，包括採取減少對上述構築物及公用設施影響的施工方法等。

資深土木工程師黎廣德指出，一般而言，沉降有兩個原因，一是由於位處大面積的填海區，海底有淤泥鬆塌而形成地基下沉，但此情況僅屬於新填海區，例如將軍澳，而啟德屬於舊填海區，歷史悠久，估計並非屬此原因。

至於第二個導致沉降的主因則與地盤打樁不穩有關，正常要進行大型地基工程，會在地下挖一個大洞，為防止洞旁泥土倒塌，則會圍着洞邊打一排樁，若排樁打得穩固，即使面對暴雨，泥土也不會流走鬆塌。他估計是次沉降意外的根源是因排樁打得不好，令泥土流失而造成，並非颱風暴雨。