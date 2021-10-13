政Whats噏：黃之鋒獄中過生日　羅冠聰越洋贈興：會唔會害咗佢

前香港眾志秘書長黃之鋒今日(13)喺獄中渡過25歲生日，佢話喺獄中逼住自己學習獨處，仲話希望成為更成長嘅人，而佢嘅「戰友」、流亡英國嘅前眾志常委羅冠聰就越洋贈興，仲話喺出Post前諗過，到底隔住半個地球同佢講「生日快樂」，會唔會被視為害咗佢嘅一步。

黃之鋒今日喺Facebook貼文，憶起過去渡過生日嘅情景，形容好似過山車咁動魄驚心，例如18歲嗰年係爆發違法佔領行動，喺金鐘夏慤道馬路唱生日歌；未夠抨選立法會，佢20歲就喺時任議員羅冠聰嘅議辦慶生，而翌年21歲已因公民廣場案判囚，首度喺監房過生日，而最難忘嘅係舊年朋友為佢提前慶祝24歲生日喎。至於今年第二度喺獄中渡過生日，佢話希望自己成為更有成長嘅人，所記掛同思念嘅，有日得以重逢、再相見。

而被通緝嘅羅冠聰亦喺Fb貼文，話當佢喺2019年6月26號離港之際，佢已經同黃分道揚鑣，話無論之後黃喺香港做嘅事，或者佢喺英國做嘅事，都已經唔再同對方有關，但佢又憶起過往同黃合作嘅點滴。佢話回望返2014年下半年醞釀雙學合作開始，佢哋嘅命運開始慢慢接近；到2016年4月創立眾志之後，喺公眾眼中完全重疊，做嘅所有野，食過嘅所有屎，都係一齊行過。

可能都意識到， 一個流亡海外唔知有冇機會返港，另一個因為仲涉及違《港區國安法》嘅案件，唔知幾時先可以踏出牢房？羅都話事實就係，咁多說話放喺心中，到想真正表達，就已經要等好耐、好耐之後嘞！