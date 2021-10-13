勇士打風天行人隧道暢泳　網民：積水好污糟「皮膚病不遠鳥」

兩颱風4日內先後進擊香港，其中「圓規」仍未離開，天文台昨日(12日)下午5時20分發出8號風球，截至今日(13日)下午2時20分，已歷時21個小時。不少打工仔女、學生哥在打風天不用上班或返學，除了留在家中與親友安度難得的假期外，亦有膽大的市民外出追風，親身體驗颱風的威力。而8號風球下，大部分公共設施包括公共游泳池都已暫時關閉，而部分低窪地區或處所亦出現水浸，不過似乎無阻市民外出欲望！

今日清晨網上流傳的2段影片，其中1段顯示有2名市民身穿救生衣，在1個因水浸而積滿污水的人行隧道中暢泳，其中1人更戴上拖鞋模仿游泳手蹼奮力趴水，另一人則以背泳式浮於水上狀甚享受；另一段影片則為1人以自由泳衝刺。可見片中2人並不懼打風，甚有苦中作樂之感。

對於在滿是積水的行人隧道中暢泳，不少網民直言「其實有乜咁好玩」、「啲水好x污糟㗎喎」、「皮膚病不遠鳥(了)」；另有人問「游完上左(咗)水後，有冇周身痕？」亦有具洞察力的網民認出片中地點為城門河，並對2名「泳手」表達敬意道「城門河水…勇敢」、「城門河d(啲)水你地(哋)都敢游，好野(嘢)」。不過，亦有對2人在颱風天玩水反而勾起童年回憶，表示「以前大把細路都係咁，懷念」、「男人嘅浪漫」。