啟德急症醫院工程造價達368億元　料2025年建成

九龍區人口增長迅速，醫療需求殷切，港府早於2013年施政報告中公布，重新檢視九龍區醫療設施的需求，如有需要會快發展在啟德發展區內預留的醫院用地。政府最終於2015年的《施政報告》承諾在啟德發展區興建一所急症醫院，其後預留了2,000億港元推動十年醫院發展計劃，並把該急症醫院納入為計劃內的項目之一。

有關工程範圍包括，興建一所新急症醫院，提供2,400張住院病床和日間病床，以及附屬的醫療和支援設施；共設有37間手術室；神經科學中心； 腫瘤科中心；專科門診診所，預計每年提供超過140萬門診服務人次；以及社區健康中心。為接駁行人通道，在醫院工地相連的用地建造一段行人專用的海濱長廊。

根據醫管局今年3月遞交立法會的文件顯示，在啟德發展區興建新急症醫院的主要工程，按付款當日價格計算，估計所需費用為368.6億港元，計劃在3年半內、即2025年在啟德發展區南面停機坪興建一間新急症醫院，以及在和醫院相連的用地興建海濱長廊。新急症醫院建於兩幅醫院用地上，設有5座大樓，包括急症大樓、行政大樓、教學大樓、腫瘤科大樓及專科門診診所大樓，亦包括興建連接新急症醫院和香港兒童醫院的連接橋等。立法會工務小組於今年5月通過相關撥款。