今增3宗輸入病例　患者均已接種疫苗　其中2人為抵港外傭

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布，本港今日(13日)新增3宗輸入病例，涉及2女1男，患者年齡介乎28至34歲，均由高風險、即A組指明地區抵港，其中1名34歲女外傭為早前確診輸入個案的密切接觸者，昨日(12日)於竹篙灣檢疫中心確診，餘下2人同樣分別在竹篙灣檢疫中心，檢疫的第3日和第9日檢測中確診。截至現時，本港累計確診個案12,276宗，另有少於5宗初步個案。

新增3宗病例均為輸入個案，涉及1名28歲女外傭(個案編號：12279)，她無出現病徵，上周六(9日)乘坐「CX798」航班從印尼抵港，及後入住竹篙灣中心檢疫期間確診，其變異病毒株檢測結果待定，暫未知是否帶有變種病毒。患者曾於6月26日及7月24日在印尼接種2劑由內地研發的科興疫苗。

另1名確診外傭為34歲女子(個案編號：12280)，同樣無出現病徵，本月3日乘坐「CX906」航班從菲律賓抵港，安排入住竹篙灣中心檢疫，昨日(12日)驗出病毒，並帶有L452R變種病毒株 。患者亦是早前另1宗輸入個案(個案編號：12260)的密切接觸者。患者曾於6月16日及7月14日在菲律賓接種2劑科興疫苗。

1名30歲男子同告中招，他10月3日乘坐「EK384」航班從巴基斯坦抵港，先後入住荃灣香港遠東絲麗酒店及竹篙灣檢疫中心檢疫，期間被證實確診，及驗出帶有L452R變種病毒株。 患者曾於6月8日及7月14日在巴基斯坦接種1劑由內地研發的克威莎疫苗。