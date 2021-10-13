多區隧道及地庫停車場水浸　測量師建議及早設擋水板

本港今日(13日)橫風橫雨， 多區如沙田及柴灣臨海一帶均現水浸，行人隧道及地庫停車場頓成「水塘」。有測量師解釋，一般隧道水平面較路面低，一遇上大雨時就難免水浸；至於地庫停車場亦容易從入口入水變「澤國」，提議事先設下擋水板及加裝水泵應付。

沙田城門河一帶的單車徑與行人隧道水浸，河水先沖上岸邊單車徑，再湧入行人隧道，令市民須於隧道澗水而行，而柴灣亦有近海工廈的停車場淪為水塘。測量師學會建築政策小組主席何鉅業指出，沙田一向是水浸黑點，行人隧道普遍位於低地，而水向低流就難免釀成水浸。面對此等低地水浸問題，可考慮以蓄洪池配合大型水泵處理，但問題是一來在露天的公共空間較難設水泵裝置，二來是此等設施要求的規模往往較大，難於多區實施。

至於地庫停車場方面，何鉅業直言，不少新式及舊式建築都設有地下停車場設計，當外面太大雨，就容易從地庫入口湧水入內。他建議近海的建築若有地庫設計，宜提早準備擋水板及水閘等預防水浸，亦可配備小型水泵，若不幸水浸都可盡量泵走積水，降低損失。