疫情重新評估前景　調查指港畢業生就業信心全球「包尾」

特許金融分析師(CFA)協會發表一份大學生及應屆畢業生對就業前景的調查結果，發現全球15個市場中，有58%受訪者在新冠肺炎疫情後仍對就業前景充滿信心，其中美國受訪者最有信心，達73%，而德國及英國緊接其後，分別有70%及66%，香港及日本均僅得43%，在眾市場中「包尾」。

單計本港市場，有46%受訪者認為自己的就業前景比上一代好，惟受訪者最恐懼自己的能力不足以勝任他們想要的工作；其次是他們首選的行業薪酬較低。另有44%受訪者贊同具有研究生學歷或專業資格能為他們在當前的就業市場中帶來優勢，而實習、人脈，以及獲得的技能亦在畢業後於就業市場上佔優。

值得留意的是，香港有86%受訪者認為當前就業市場中，提升技能和獲取專業資格或研究生學歷十分重要，在亞太區中僅次於印度的93%。受訪者則最希望僱主提供良好薪酬、彈性工作時間和明確晉昇機會，首5個對社會和環境產生積極影響的職業包括醫生、教師、科學家、社工及護士。

CFA協會亞太區董事總經理連伯樂(Nick Pollard)表示，政府吸引人才在港工作的努力，尤其是具備金融界資產管理合規、環境、社會和企業管治知識的人才，和落實制訂金融科技專業資格標準等，對選擇持續進修的人來說是個十分正面的訊息。為滿足需求，高等教育和認證機構需確保所提供的學術支援能幫助畢業生提高專業技能。

環球市場而言，結果顯示教育、醫學、資訊科技、公營機構和醫療保健，以及金融業，成為首5大最有價值的行業。

儘管疫情令畢業生重新評估就職前景，整體上對前景也保持樂觀態度。全球75%畢業生認為其未來的職業生涯比上一代好甚至更好，而讀會計和金融的畢業生對此特別有信心，比例達80%。

不過，有45%區內受訪者會因應疫情重新評估自己的職業道路，憂慮其首選的行業工資低、疫情導致工資減少，以及首選行業缺乏工作崗位等。另有46%的亞太地區受訪者表示，疫情改變了其對職業前景、願望和期望看法；而41%受訪者表示，不得不重新評估疫情後想加入的行業。

連伯樂指，新冠肺炎疫情期間開展職業生涯的大學畢業生需要改變思維，並為加入職場做好準備。雖然有畢業生坦言自己並未為開始工作而作好準備，但也有畢業生發現自己已熟習混合工作場所、網上會議和遙距工作至凌晨等新常態，未來就業市場或仍有點扭曲，但適應性強、靈活及能隨機應變的技能是有一定價值。