研究指提升接種科興疫苗劑量　加強住院病例保護效果

新冠疫苗接種率低迷，不少人擔心疫苗的副作用及其效用。有研究顯示，加重劑量接種由內地研發的科興疫苗後，能顯著提高預防新冠病毒及相關住院病例的保護效果。

科興表示，智利是最早採用科興疫苗為其民眾進行大規模接種的國家之一，至今已有共470萬名年滿16歲從未感染新冠病毒人士完成2劑接種。早前的研究結果已反映疫苗針對新冠病毒感染、住院、重症及死亡病例具有顯著的保護效果，能有效幫助智利的新冠疫情防控工作。智利總統皮涅拉月初表示，該國使用的所有新冠疫苗都安全有效，顯著減少了感染及住院病例，衞生部發布的研究結果「非常鼓舞人心」。

智利約有14萬人接種科興加強劑，研究在接種第3劑滿14天後進行保護效果的評估，證實接種了第3劑科興疫苗的人，於預防感染和住院方面比只完成2劑接種的有更好的保護效果。研發結果顯示，當接種加重劑量的科興疫苗後，有症狀感染者的保護效果從56%提升至80.2%，同時對需要住院病例的保護效果從84%提高至88%。