大澳水位曾錄3.26米　屋內浸過腳眼　批政府水閘無料到

受颱風「圓規」影響，本港多區出現海水倒灌。處於低窪地區的大澳昨夜(12日)開始水位上升，潮汐一度錄得高於海圖基準面以上3.26米，低於2018年「山竹」襲港時的3.86米。海水凌晨湧上大澳大街，部分民居受影響，但情況只維持3至4小時，凌晨5時已退水。有大澳居民表示，由於「圓規」未有正面吹襲香港，所以情況不如「天鴿」、「山竹」時嚴峻，也無人受傷，但居民深知政府安裝的基本水閘作用不大，都一早做好準備。

大澳鄉事委員會主席何紹基表示，政府部門昨日下午安裝了水閘，也安排了救援人員候命。今日凌晨2時左右，有海水湧上街，並輕微流入民居，但水位只到腳眼對上位置，持續2至3小時，到凌晨5時左右就退水了。期間，只有一兩宗個案需要救援人員幫忙，整體算是安全，也毋須疏散。

大澳居民、「大澳非茂里」負責人張敏芳亦表示，由於颱風未有正面襲港，居民也做足防風準備，例如架高家具、在自家門前安裝水閘等，所以昨夜情況平靜，只是新基棚臨近紅樹林，海水倒灌的情況較為嚴重，她有居於此處的親戚需要報警求助。她坦言，全球暖化下水位上升，大澳這些低窪地區是首當其衝，每逢颱風來臨都避無可避，一定會出現一定程度的水浸。政府雖然有防洪措施，但居民的信心都不大，幾年前開始都會在自家門前安裝水閘，使用鋁架升高雪櫃等。