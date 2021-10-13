海洋公園迪士尼打風停開　網民鬧爆通知太遲如「第一次掛8號」

颱風「圓規」襲港，發出8號東北烈風或暴風信號熱帶氣旋警告近24小時，又帶來黃色暴雨警告信號與雷暴警告，兩主題樂園香港迪士尼樂園與海洋公園今(13日)全日停開，而海洋公園的水上樂園亦同樣暫停開放。然而有網民表示，海洋公園未有就退票安排果斷決定，令已購票的市民大失預算。

颱風「獅子山」上周來襲，被市民狠批天文台訊息混亂，而颱風「圓規」緊接其後進擊本港，天文台已「醒目」提早預告會懸掛8號風球，又在今早10時預告8號風球會維持至下午4時。海洋公園在早上8時在其社交媒體表示，「由於8號熱帶氣旋警告信號現正生效，海洋公園及海洋公園水上樂園今早暫停開放。但指如8號風球於中午仍然生效，海洋公園及水上樂園將全日停開」。

惟有網民隨即批評，「剛宣布(8號風球)起碼維持至4點，是否退票一早應該已經決定咗啦！公關部門，處理突發事情是否過於慢啊，8號風球已經維持左咁耐，一啲決策能力都冇，仲等咩呢？」、「香港第一次掛8號咩？還是海洋公園剛落成？點解海洋公園好似從未處理過呢啲情況！極度失望！」另亦有網民指現時雷暴警告生效，假如開放水上樂園遇上意外，是誰負責。海洋公園似乎未有吸取教訓，因在上周颱風「獅子山」時已早被批評致電未有獲回覆，又未有盡早公布退票安排。

另一主題樂園香港迪士尼樂園亦被網民問到退票安排。事實上迪士尼在「獅子山」襲港時，曾被市民指希望取消酒店入住安排，但致電與發電郵多日均未有獲回覆。

東網記者就此正向海洋公園與迪士尼樂園查詢。