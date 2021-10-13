傳考生DSE歷史科上訴後升呢5**　考評局涉違覆核標準惹議

文憑試(DSE)考生若對成績有疑問，可向考試及評核局申請覆核試卷。近日網上流傳，有考生覆核歷史科成績後，發現在總分240分當中，他的分數由原本的145分，在覆核後獲提升至162分，最終成績由5級上升為最高等級的5**。但另一名沒有覆核的考生考獲166分則只得5*，結果令人質疑上訴後提升等級的標準。

根據考評局資料，閱卷工作涉及閱卷員個人專業判斷，偶然亦會出現人為錯誤，個別考生可能會對其成績存疑。因此，考評局設立覆核成績機制，為成績較預期低的考生提供覆核成績的機會。

資料又指，積分覆核過程如發現技術錯誤，修正後的最終分數只要達到更高等級的臨界分數，科目或分部等級便會獲得提升。

已移民英國、考評局前經理楊穎宇在網上分享此事時表示，假設166分是5*級的最後一個分數，即167分是獲得5**級的分數，覆核須成功則要在167分之上再達某個門檻，才可成功覆核。但上述個案當中，166分被評為考獲5*，考生上訴得162分竟可以提升到5**級，更違反了覆核後提升等級的門檻。

考評局回覆時指不評論個別考生個案，但提到閱卷時發現考生誤寫題號的情況，「惟文憑試覆核成績機制通常不會降級，因此，在部分特殊個案下會出現今次所述情況，如考生在答題時誤寫題號。」

考評局又指，如考生在作答時誤寫題號，導致閱卷員在首次閱卷時未能有效評閱有關答題，因而取得較低的科目總分。考評局在考生申請成績覆核時，得悉考生寫錯題號的情況，便會按一貫做法先為其評閱有關題目，並循第一次放榜前的工序為其評級；在評閱誤寫題號的答卷後，如考生的科目總分達到更高等級的臨界分數，其科目等級便可獲提升。