接連爆沉降事故　渡華路消防設施及中九龍幹線啟德通風樓未復工

本港在過去1個月至今，連環出現政府工程相關的沉降事故。先在上月爆出九龍渡華路消防設施搬遷工程，令港鐵東涌綫九龍站與奧運站之間的隧道，有監測點沉降紀錄超標；繼而本月再爆出中九龍幹線項目，令啟德隧道行政大樓旁的輔助道路監測點錄得沉降超標，可謂「沉降處處」！

除了今日(13日)公布的啟德發展區新急症醫院地基工程出現沉降超標，九龍渡華路消防設施搬遷工程在上月7日亦惹來全城關注，只因上述工程令港鐵東涌綫九龍站與奧運站之間的隧道，其中1個監測點的沉降紀錄高於預設停工指標，政府及港鐵當日即叫停工程。

建築署今日回覆東網查詢，指出由工程停工以來，該署及工程團隊一直與港鐵公司及相關政府部門保持聯繫，並就鐵路保護區內的剩餘地基工程的施工方式、緩解沉降措施及數據監察程序已提交的報告作出審批。該署指，會在得到港鐵公司及相關部門的同意後，盡快向公眾公布恢復鐵路保護區內相關工程的詳情。

至於在本月揭出的中九龍幹線項目，在進行啟德通風大樓及行政大樓地基工程期間，令鄰近啟德隧道行政大樓旁的輔助道路監測點，於上月30日錄得超逾預設停工指標的沉降。當時被指延後3日始作公布的路政署，由當日叫停工程後至今仍未復工。該署今日回應指，已要求承建商盡快制訂相關緩解措施，預計最快於6個星期內、即下月中旬完成。