涉殺的哥潛逃南丫島　警民合作拘混血疑兇

西環的哥謀殺案，疑兇潛逃逾1日在南丫島落網。一名姓韋(48歲)的哥，在本周二凌晨4時許，被混血男乘客割頸大量失血，送院搶救後不治。警方高度重視案件，經深入調查後，懷疑疑兇匿藏南丫島，至昨日(14日)晚上，大批刑偵人員及水警抵達南丫島搜捕疑兇。

港島總區重案組第一隊總督察謝子坤指出，警方經連日調查後，終在昨晚(14日)8時36分，於南丫島榕樹灣碼頭附近一間士多店外，拘捕涉案被通緝的姓蔡(31歲)混血男子。

重案組探員經調查後，發現疑兇於案發當日清晨，由附近一間酒店獨自離開，並登上死者所駕駛之的士，惟上車1分鐘後，疑兇迅速離開的士，往德輔道西方向逃去。警方經追查後，發現疑兇逃走路線，並在現場附近一幢大廈的天台，發現疑兇犯案時的衣着物品及一把懷疑涉案的菜刀，並懷疑兇徒曾經更換衣物以逃避警方追捕。

警方隨即調派不同單位人員，進行全天候搜捕及調查，經連日分析，重案組警員終於鎖定疑兇一個可能匿藏的地點，並於昨日傍晚，抵達南丫島進行搜證及調查。在同日稍後時間，警方接獲一名熱心市民電話，指在南丫島榕樹灣附近一間士多發現疑兇，警員接獲線報後，即時調動人手搜捕，並於晚上8時36分，在上址拘捕疑兇，當時疑兇身上並無武器及表面傷勢，警員同時在附近草叢，發現一個黑色的垃圾袋，內有一件黑色防刺背心及一把長約9厘米的摺刀，不排除物品與被捕人士有關。

初步調查顯示，警方相信疑兇獨立犯案，與死者並不相識，正追查其犯案動機。不過，警方不排除任何可能性，包括被捕人是否受人唆擺，是否有同黨或自身有否精神問題等。

謝續指，案發後警方透過媒體及媒體平台，發放案件資料與疑犯資料，其後接獲多名市民提供資料協助警方追捕疑犯，充分表現出警民合作的重要性，謝向提供資料的市民表示謝意。