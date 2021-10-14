眼角膜後層移植可減低排斥　助患者重見光明

喪失正常功能的眼睛，會令患者終日深陷黑暗之中；進行眼角膜移植手術，能夠讓他們重建靈魂之窗。眼角膜是眼球前端一片透明薄膜，是光線進入眼內的窗口，也是視力最重要的一部分。本港首宗成功眼角膜移植個案於1961年完成，隨着科技進步及手術技術愈趨成熟，香港眼庫近年也有新進展，可以為進行眼角膜移植手術的醫生預備單層細胞的後層移植，病人術後的排斥機會較低，視力質素也會好轉。

香港中文大學眼科及視覺科學學系名譽教授楊樂旼稱，眼角膜移植手術在港應用日漸成熟，而近年多見採用板層角膜移植方法，即按患者眼睛問題受影響的其中一層進行移植。楊續指，需要接受後層細胞移植手術的病人大致分為兩類，包括遺傳病，患者眼角膜隨着時間變壞，繼而便會水腫；若患者患有虹膜炎、眼壓高，曾多次進行手術傷害到後層細胞等等，同樣都需要進行該手術治療。

惟單層細胞太薄，進行手術期間也有不少困難之處。楊樂旼稱，如果在摘取時傷及到細胞，最壞的情況可能未能適合移植之用。至於進行手術期間，由於需要注氣置頂及讓細胞黏附眼角膜，或難以貼服，繼而便會傷害到細胞。

不過本港受新冠疫情及社會事件影響，捐贈器官人數下跌，以眼角膜捐贈片數為例，在2017年曾捐出高達367片，惟到去年跌至267片。楊樂旼稱，眼角膜及其他器官捐贈需求一樣，在香港極之短缺。根據衞生署資料顯示，截至本年6月，等待眼角膜捐贈有248片。楊呼籲，市民可以積極考慮登記器官捐贈，若登記後也謹記向家人交代。