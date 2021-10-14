東方日報A1：沉降超標　啟德醫院工程風雨中煞停

4日內有兩個8號波「獅子山」及「圓規」相繼襲港，暴雨破壞影響巨大。醫院管理局昨日公布，上周五（8日）「獅子山」環流襲港及黑色暴雨期間，啟德發展區新急症醫院（啟德醫院）地基工程地點內的4個監測點，錄得沉降超標，相關地基工程需即時停工，但醫管局未有交代實際沉降超標幅度。資深土木工程師估計相關地基工程的打樁做得不好，令泥土抵受不了雨水沖刷而形成沉降。學者則狠評醫管局事發6日後才對外公布，存心隱瞞事件，促請政府徹查並確保工程質素。

醫管局正在啟德發展區南面停機坪，鄰近香港兒童醫院處興建啟德醫院，其地基工程及挖掘等工程已於2018年9月展開，由承建商惠保負責，合約總值逾35億元，並預料地基工程於今年第三季竣工，隨後再展開主體工程，興建5座醫學及行政大樓。

但天有不測之風雲，受「獅子山」的外圍雨帶影響，天文台早於上周四（7日）晚上11時許已發出黃色暴雨警告信號，並一直維持長達12小時，至翌日早上11時許改發紅雨，並大約在半小時後升級至黑雨，黑雨持續發出一小時後再轉回紅雨，一直維持至當日下午近6時才降為黃雨，直至晚上7時許才除下所有暴雨警告信號。

連綿「長命雨」導致啟德醫院地基工程驚現沉降。醫管局發言人昨午公布，承建商上周五在相關工程地點內的4個監測點錄得沉降幅度超出預設為25毫米的沉降停工指標。按照現行機制，該局聯同工程項目團隊當日已即時要求承建商停止相關地基工程，並進行整體及全面性評估，該局當日亦向相關政府部門通報事件。

醫管局及工程項目團隊同時派員，視察工地附近的香港兒童醫院及觀塘繞道等周邊構築物及公用設施的情況，根據最新監測數據顯示，有關設施也錄得輕微沉降，但幅度低於預設安全指標。承建商的獨立檢測顧問已檢查及評估有關設施，並確認目前有關設施的結構及運作仍然安全。同時，該局及工程項目團隊已安排承建商進行加固措施，包括以灌漿方法改善鄰近地質情況，目前有關沉降情況已趨穩定。

本報向醫管局查詢該4個超標監測點於工地內的具體位置，其錄得的實際沉降幅度、香港兒童醫院及觀塘繞道錄得的沉降幅度和預設安全標準，以及是次沉降超標的原因。但醫管局一一拒答，僅回覆指沒有補充。資深土木工程師黎廣德表示，導致沉降的主因與地盤打樁不穩有關。他指，正常要進行大型地基工程，會在地下挖一個大洞，為防止洞旁泥土倒塌，則會圍着洞邊打一排樁，若打樁打得穩固，即使面對暴雨，泥土亦不會流走鬆塌。黎廣德估計，是次沉降意外的根源是因為打樁打得不好，令泥土流失而造成。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，醫管局6日前已知有沉降，卻要拖延至昨日本港再次懸掛8號風球期間才對外公布，予人感覺蓄意隱瞞事件。他認為，沉降超標是因為工程質素出現問題，要求政府徹查事件。

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