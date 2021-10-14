台灣40年樓齡商住大廈大火　至少46死41傷

台灣高雄市有「第一鬼樓」之稱的鹽埕區「城中城大樓」於周四（14日）凌晨發生大火，整幢12層陷入火海，大廈住有上百名住戶。消防接報後共出動31支分隊前往灌救，雲梯不斷從高層救出住戶。據當地報道，事故已釀成至少46死41傷，傳媒更形容為台灣近26年最嚴重火災悲劇。高雄地檢署組專案小組調查起火原因，警方亦已帶走4人調查，其中兩人為情侶，不排除涉及縱火。

報道稱，火警發生於凌晨2時許，有住戶在突然傳來的巨響中驚醒，並發現大廈起火，於是倉皇逃生，現場不斷傳出慘叫聲，有人揮動電筒求救。消防局表示，現場火勢極為猛烈，多個樓層陷入一片火海，加上建築物老舊室內堆放大量雜物，增加救援難度。

最先起火是地下的二手電器店，平時門外堆滿二手雪櫃、洗衣機和冷氣機，深夜因不明原因起火，火勢猛烈並迅速蔓延。消防員接報後約凌晨3時抵達現場，先救出多名長者。至凌晨4時火勢持續蔓延，消防再調動多支分隊，共72車145人全力搶救。

台灣的蔡英文總統周四表示，早上已跟高雄市長陳其邁通電話了解救災及傷亡狀況，又要求行政院相關部會和高雄市政府全力搶救，協助居民安置、善後等事宜。另已請行政院相關部門給高雄市政府最大的支援，行政院長蘇貞昌亦已前往慰問傷患，後者亦指派內政部長徐國勇趕赴高雄，就相關善後事宜提供必要協助。

針對這宗嚴重事故，蔡英文最後向罹難者致上最深的哀悼，也希望傷者早日康復；強調不論是對受困民眾的搶救、居民的安置工作，或是傷者和罹難者家屬所需要的協助，中央和地方政府都會全力以赴伸出援手。

據台媒介紹，城中城大樓樓齡已有40年，地下至6樓是商場、歌廳、戲院等商戶，頂層為餐廳；7至11樓為住宅，約住有70多戶、139人，多半是弱勢或獨居長者，加上治安不佳，大樓被外界稱為「高雄第一鬼樓」，直至數年前管委會革新，企圖擺脫廢墟鬼樓的惡名。