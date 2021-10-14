北部都會區發展成焦點　港深設專辦研洪水橋與前海鐵路

本屆政府最後一份《施政報告》上周發表，北部都會區成為焦點，惟政府卻稱未有金額估算、時間表和具體計劃。運輸及房屋局局長陳帆表示，就「北部都會區」的交通運輸發展，會考慮多個因素，包括土地規劃、就業機會分佈、有多少居民會北上或於區內就業等。而連接洪水橋至深圳前海的鐵路項目，他在電台節目中稱，當局已與深圳方面成立專辦商討，預料明年完成首階段研究，然後會研究走線、站點、建造費用、分攤合作機制等。

對於施政報告提出的五條鐵路，有兩條涉及北環線支線，日後會否為現時已接近飽和的東鐵及西鐵帶來更大負擔，陳帆指出，屯馬綫開通後，當局曾檢視承載量，在早上繁忙時段，北上約佔3成、南下約佔6、7成，但由於出行模式可能受疫情影響，有待日後疫情紓緩或退卻時再研究。他又稱，就北環線向東移的建議，可以有很多可行方案，例如可以使用輕鐵捷運系統，亦可用自動駕駛列車等。

另外，北部都會區預計在20年後才正式完工，發展局局長黃偉綸在電台節目中稱，有關計劃改變了本港「南重北輕」的舊有發展觀念，在北區提供60多萬個就業機會，同時改善現時南下的交通壓力。而新界北有部份新發展區已經開工，不存在20年後才能提供房屋供應。