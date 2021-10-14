取消強積金對沖明年初交立法會　最快2025年實施

勞工及福利局局長羅致光今(14日)稱，取消強積金對沖的條例草案草擬工作即將完結，有望明年一月提交立法會，最快在2025年實施。草案將提出改善僱主資助方案，期望協助中小微企僱主過渡，而政府在取消對沖的首9年內，會為僱主承擔部分遣散費和長期服務金成本，預計涉及329億港元，僱主容易計算財政承擔，亦不會損害僱員權益。

羅致光表示，政府之前的資助方案，一旦中小微企裁員，對企業的財政影響大。新資助方案是期望較為向中小微企傾斜，讓僱主在取消對沖安排的初期有足夠資金應對，不會因而結業。

新方案就僱主每年的遣散費或長期服務金支出，訂下每年50萬港元的界線，政府相信大部分企業在取消對沖初期，每年相關支出不會多於50萬港元，因為要在取消對沖安排生效後，遣散費或長期服務金才可以開始累積對沖。

新方案提到，僱主首3年最多只要向每名被解僱的員工支付3000港元，羅認為理論上不會增加裁員誘因，因僱主的承擔比例會逐年提升，裁員成本將更高，而重新聘請及訓練成本亦較高，明事理的人不會解僱員工。

羅又稱，政府正研究公共年金計劃如何與強積金制度配合，鼓勵市民購買年金，相關工作小組月內舉行首次會議，目標在今屆政府完結前，完成研究並提交予下屆政府跟進，當局會仔細研究國際經驗。他形容年金有穩定及正面的回報率，市場上其他投資產品很難達到，對退休人士來說是不錯的投資選擇。