印傭完成檢疫始發病列初步確診　於社區游走6日大埔多處須強檢

衞生防護中心表示，正調查一宗初步確診個案，涉及一名30歲女病人，為一名外籍家庭傭工。她乘搭航班CX798於9月17日從印尼抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行檢測，並無驗出病毒。她於指定檢疫設施（香港荃灣絲麗酒店）進行強制檢疫的6次檢測，都顯示無感染。她於10月7日完成強制檢疫，返回僱主於大埔天賦海灣３期海鑽10座的居所，翌日出現病徵，她於10月12日再進行檢測，結果呈初步確診。

個案的流行病學調查仍在進行中。她7月9日及8月11日於印尼接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（克爾來福）。為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住和到訪的地點將納入強制檢測公告，曾於9月17日至10月13日期間，曾身處大埔科進路9號天賦海灣3期-海鑽10座；10月8日下午3時30分至下午6時30分期間，曾到訪大埔太和邨安和樓3樓307號舖劉開玲醫務所，以及於10月11日上午9時至中午12時期間，曾身處大埔科進路21號逸瓏坊地下低層16號舖Market Place by Jasons的人士均須接受強檢。