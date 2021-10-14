政府研設私樓最低面積　黃偉綸料最快明年作調整

政府有意在未來私人住宅用地推出賣地時，訂下最低面積的限制。發展局局長黃偉綸今日(14日)指出，當局隨即會就限制私樓單位最低面積展開研究，又認為有關研究不會做太耐，若有所調整，料最快明年可推行。有傳私樓限呎會以約210平方呎為目標，黃偉綸指相關數據會參考市區重建單位再取得平衡，最低面積可能會比上述呎數更大一點。

黃偉綸今日出席電台節目表示，留意到近日有聲音指樓價已高企，若再限制私樓單位最低面積，會否令入場金額升高，導致部分市民在市區買不到樓。黃對此強調要取得平衡，最重要是考慮對市民的影響，既然當局提出「住大啲」的願景，相信要向此方向前進。

《施政報告》提及發展「北部都會區」後，帶動了北區及元朗區的樓價及交投量。黃偉綸指若出現短線市場波動，可能基於不同考慮或傳聞等等，他強調政府「看長遠」，會持之以恒提供更多土地。他指日後「北部都會區」可增添約16萬至18萬個單位，形容持續不斷供應單位，總會對樓價發揮紓緩作用。

至於北部都會區預計在20年後才正式完工，黃偉綸明言新界北發展內，有部分新發展區已經施工，將來可以在不同階段入伙，故不存在20年後才能有房屋供應。 黃又提及綠化地帶及郊野公園佔本港土地約56% ，形容無可能完全不作發展。

此外，啟德發展區新急症醫院地基工程地點內的4個監測點，上周五受8號波「獅子山」環流襲港及黑色暴雨期間，錄得沉降超標，相關地基工程需即時停工。黃偉綸指出，有關工程是由醫管局直接興建，他留意到該局指已經灌漿，沉降情況應已停止。至於有關工程何時復工，黃稱需要有關方面找到方法，確保未來不會再出現沉降情況，確保安全情況下方可復工，若需要政府部門協助，當局會提供協助。