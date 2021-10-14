遭DQ區議員被追討開支　涉款逾10萬

區議員已完成宣誓，港島、九龍及新界東共有33人被取消資格(DQ)，至於新界西則有17人宣誓資格存疑，仍待政府的最後裁定。民政事務總署早前並無披露違誓追薪的安排，有被DQ的區議員稱接獲署方去信，指其獲發還的累計營運開支償還款額超出合資格領取的款項，料需退還逾10萬元開支。

九龍城前區議員郭天立上月被DQ，他向傳媒表示近日接獲九龍城區議會秘書處去信稱，他本年合資格領取款項按比例計至DQ當日有大約41萬港元，但郭早前已獲發還約52萬港元。所以，他預計需歸還相差的逾10萬港元，但尚未獲秘書處確認具體款項。他認為實報實銷的開支是用以支付辦事處租金、議員助理薪金，亦有印刷工作報告、環保袋等物資派予街坊。而民政事務總署亦認可有關款項是用於公務、符合區議會職能，才會發還開支，現時卻要求歸還款項，對此感到驚訝。他稱會再與有關方面商討，若仍要求歸還，希望可探討分期還款等方案，若無選擇或會考慮提出司法覆核。

郭天立接獲的信件中，引用《有關區議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》（《指引》），指出若當局支付或發還款項後，發現該區議員不符資格，或錯誤發款，該區議員必須退還；若扣除酬津等方法不可行，秘書處會發繳款通知書。信件又稱，因郭獲發還的累計營運開支償還款額已超出合資格領取款項，秘書處將再通知退還安排。

民政事務總署回覆傳媒查詢指，就有關議員的酬津安排，署方會按法例及根據《指引》）適切處理。翻查《指引》，當中提及若停任區議員，只可按比例申領任職期間所得的開支償還款額。另外，區議員每年約有55萬港元實報實銷營運開支償還款額，用於支付辦事處租金、議員助理薪金等。