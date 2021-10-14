重陽節巿民拜山遇封路　須長途跋涉登高　批運輸署安排失當

雖然颱風「圓規」襲港，為全港帶來連日大雨，但今（14日）重陽節天公作美，將軍澳華人永遠墳場附近天氣不俗，陰天吹微風，有市民帶同香燭冥鏹掃墓，人數不多。不少人反映清勁的涼風令上山更為舒服。有人認為近期上山掃墓的人較少，運輸署應適當放寬封路安排，讓市民不用「身水身汗長途跋涉」走上山，批評署方封路安全未考慮實際情況。

早上約10時，經調景嶺站及油塘站到將軍澳墳場拜祭的人不多，市民三三兩兩拿著祭品，慢步走上山，未有擁擠的情況，而在上山處的封路口，有警員在場維持秩序。墳場方亦有安排電動車，接載長者、傷健人士、輪椅人士、行動不便人士及孕婦等來回數個地點。惟就記者所見，由於電動車的接載人數有限，不少時段已爆滿，有長者寧願選擇徒步上山。

王先生早上約10時半到達墳場，以小車拉著香蠋冥強、花、雞等物。他表示早上約7時將軍澳下起大雨，因此稍為延遲了行程，但形容臨近中午的天氣不俗，「無落雨，又陰陰天，又有風，都好舒服」。他表示，今年的祭品花費了約300港元，與往年相若。

鄧太早上與家人到場掃墓，走得大汗淋漓，不時除下口罩抹汗，但她形容天氣已算不俗，有微風。她認同，近年在重陽節正日到場掃墓的人不多，若運輸署可調整封路安全，適當地讓公共交通工具駛入，可更方便市民，「有啲老人家唔使推住輪椅上嚟咁辛苦啊嘛」。

陳太一家三口早上到場，陳小朋友直言「攰啊，因為好耐先過山頂，陣間仲要落斜」。陳太指出，整個路程約需要20分鐘至30分鐘，「當做運動咁」，但若有公共交通工具，相信可方便長者。鍾先生亦帶生果、燒肉拜祭，形容早上「秋高氣爽」，上山的路上有微風。他又指有不少人舉家到場掃墓，雖有可能違反禁聚令，但「戴晒口罩都唔緊要既，咁空曠既地方」。