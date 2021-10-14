劏房戶哭訴等6年未獲公屋 　議員促政府2035告別劏房

因颱風吹襲，立法會昨日(13日)取消會議，涉規管劏房租務的《業主與租客(綜合)(修訂)條例草案》須延至下周恢復二讀。有政黨今日(14日)舉行圓桌會議，批評政府未就「告別劏房」制訂明確時間表及建議再下調加租上限。有深水埗劏房戶在場哭訴，輪候公屋逾6年仍未獲分配單位，憂影響女兒成長，坦言感到心累，希望可讓類似情況的市民，優先編配過渡性房屋。應邀出席的運輸及房屋局局長陳帆回應指可以，建議她可尋找當區志願機構協助，又指每個家庭有不同困難，強調不能千篇一律處理。

租住深水埗一個100多呎劏房7年的林女士，至今仍輪候公屋。她表示，本來有兼職工作，惟疫情關係女兒多了時間留在家中，故工作時間及收入都減少。她指曾嘗試申請過渡性房屋，惟因地區因素加上競爭較大而未能申請，希望局方可予輪候公屋時間較長人士，優先獲派過渡性房屋，為女兒提供更好的地方成長。

議員麥美娟指市民收入未能追上租金升幅，強調劏房問題屬貧窮問題，需透過滅貧解決，責無旁貸的勞工及福利局代表本應在場。她不同意保留有質素分租房間，憂會拉高不適切住房的租金，又強調政府應制定5年及10年目標，至2035年真正「告別劏房」。對於特首提出「得意」想法，由房委會為輪候公屋家庭發放現金津貼，麥反對有關說法，指政府有責任壓縮冗長建屋流程及法定程序，而非「罰房委會畀錢」。

議員容海恩表示，政府未有就「告別劏房」路線圖制訂時間表及目標，又質疑政府在修訂租務管制條例時沒承擔，未就劏房下定義。她批評條例向業主利益傾斜，未有了解租戶需要，認為10%的租金加幅上限應再作下調。

任期已屆滿的劏房租務管制研究工作小組主席梁永祥表示，由於缺乏數據，小組報告未有建議推出劏房起始租金，他希望這兩年業主學會自律，否則只會招來政府落實全面租金管制。他又指政府不單止要覓地建屋，亦要加快市區重建，研究在清空的工廈改建住宅分間房以取代不適切住房。

陳帆指局方現有方向目標，惟在追趕公營房屋短缺的時間表上，「唔可以講得太過實質」，但局方態度是堅定、踏實的。他強調增加過渡性房屋需要透過民間團體貢獻、商界提供土地或資金，以及政府政策配合。他承認過渡性房屋數目仍有不足，強調政府非常踏實，只要覓得短期閒置土地及建築物，就會增加有關單位供應數目，但今天未找到足夠土地故不能承諾。