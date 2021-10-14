全球每7個癌症病人有1個因疫情延誤手術　中大指本港影響輕微

由逾5,000個外科及麻醉科專家組成的國際組織COVIDSurg Collaborative最近發表於國際學術期刊《The Lancet Oncology》的研究發現，全球每7個癌症患者中就有1個因為新冠疫情期間封城而錯過了接受非緊急手術的時間，或影響他們的治療進度及生存機會。參與研究的香港中文大學醫學院團隊表示，香港疫情高峰期時，診斷服務和手術室都受到輕微影響，但癌症患者仍屬優先處理組別，大部分患者都可以在最少延遲下接受治療，部分非緊急手術就須延期。

研究包括全球61個國家、2萬多個患有15種最常見實體腫瘤的癌症病人數據。團隊發現封城影響深遠，15%病人因為疫情衍生的各種原因而沒有如期接受外科手術，由確診起計平均已跟進5.4個月。而接受了手術的病人亦出現手術期延誤的狀況，在封城下，有23.8%的病人由確診至接受手術需要等候超過12個星期，相對一般或較寬鬆的防疫限制下，比例增加超過一倍。

中大醫學院外科學系教授吳兆文表示，外科手術是大部分癌症治療的第一步，可防止腫瘤繼續生長或轉移。以大腸癌為例，早期可以單用手術將癌細胞切除，愈早進行手術愈理想，延誤可能會對患者造成長遠負面影響。

中大醫學院外科學系助理教授二葉香織指出，為了減低傳播風險，現時的手術需要遵從更嚴格的防疫規則及手術室配置，每日可以進行的手術數目亦有限制。要平衡緊急手術及非緊急手術的容量，是新冠疫情以來最大的醫療挑戰之一。

COVIDSurg Collaborative則稱，研究結果反映，面對公共衞生危機時，各國醫療機構須建立一個穩健的醫療系統及設備，確保非緊急手術可以不受干擾，持續、如期進行。此研究可讓各國政府參考，在制定防疫及封城政策時增加醫療服務的彈性。