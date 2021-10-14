觀塘工廈派對房間涉違規營業　2負責人被捕14客收告票

東九龍總區機動部隊人員今日（14日)凌晨約4時展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查觀塘道404號一工廈，搗破一間懷疑正在違規營業的派對房間。

當時上址共有14名顧客，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），其中2人分別未能出示「安心出行」紀錄及完成接種第一劑2019冠狀病毒病疫苗（疫苗）證明，警員遂向該12男2女發出定額罰款通知書。其中一名25歲男顧客向人員展示懷疑虛假「安心出行」手機應用程式，涉嫌「使用虛假文書」被捕。

此外，2名23歲男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕。

所有被捕人已獲准保釋候查。

《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）訂明，派對房間進行營業，顧客及員工必需完成接種第一劑疫苗。另外，場所負責人亦應確保顧客在進入處所時，用手機應用程式掃描「安心出行」二維碼。在疫情嚴峻時期，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。