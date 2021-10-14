本港常見海藻比例18年急升　科大料與全球暖化有關

全球暖化嚴重，影響多個地區的水域。香港科技大學(科大)的研究人員發現，一種本港常見的海藻「矽藻」，相較另一常見海藻「雙鞭毛藻」，兩者在珠江口水域的比例在18年來上升接近一倍。研究團隊料比例增加，或與全球暖化、人口活動有關，認為值得再作研究。

「矽藻」及「雙鞭毛藻」是本港水域的常見海藻品種，佔全港海藻總量約八成。科大海洋科學系副主任兼講座教授劉紅斌分析由2000年至2017年，珠江口水域的溫度、海水營養成分及含氧量等數據，觀察到矽藻，或矽藻/雙鞭毛藻的比例在這18年間一直上升，團隊留意到矽藻及雙鞭毛藻的數量與溫度成正比，預期在營養成分不變的前提下，水溫每上升攝氏1至4度，矽藻/雙鞭毛藻的比例最高可上升達12%。另外，研究又指矽藻/雙鞭毛藻的比例增長，源於人類活動導致海水硝酸鹽含量急劇上升，令水的營養成分出現變化。

「矽藻」較常見於污染較輕微的水域，而「雙鞭毛藻」則有較高毒性，理論上矽藻的比例較高，水質便會較佳，但團隊發現溫度及海水的營養成分也會影響藻類的數量，所以矽藻數量增加，並不一定代表珠江口水域的水質有所改善。