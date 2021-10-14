啟德醫院工程沉降超標　東網揭至少現2條裂縫　恐危及公眾安全

啟德發展區新急症醫院（啟德醫院）地基工程地點內的4個監測點，錄得沉降超標，相關地基工程需即時停工。東網記者今（14日）親身前往啟德地盤附近視察，並在啟德醫院對出的祥業街附近，驚覺至少兩條約2毫米寬、2米長的裂縫，疑正是沉降位置所在，導致地陷及出現裂縫，甚至有機會危及公眾安全。東網記者一連2日持續向醫管局查詢事件，惟局方至今仍拒交代事件。有議員坦言對事件感驚恐，認爲醫管局至今仍未向公眾交代事件簡直是匪夷所思，又指將會去信食物及衞生局要求交代事件。

東網記者今午到啟德地盤附近視察，發現現場未有工人在場施工。記者巡視整個地盤，發現在啟德醫院對出的祥業街有兩條約2米長的裂縫，地上更有紅色標示，及以噴漆畫上的符號。至於地盤的圍牆下方，更見有裂縫，疑為其中一個沉降位置所在，情況恍如地震過後造成的裂縫，令人人心惶惶。

議員柯創盛炮轟醫管局完全沒有意欲向公眾交代事件，甚至有所隱瞞，反映政府部門透明度極低。他直言，醫管局有責任回應公眾查詢，同時建立通報機制，以釋除公眾疑慮。他指目前停工僅為治標不治本的方法，應向公眾交代短中長期的解決方法，避免同類型事件再度發生。他指若局方持續隱瞞事件，將考慮在立法會進行質詢。