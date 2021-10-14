警搗旺角非法賭檔拉3人　1人違口罩令收告票　

旺角警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今日(14日)下午展開代號「蓄勢」的反非法賭博行動，突擊搜查旺角弼街38至44號一個單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭場，獲3部釣魚機、3部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及賭款近1,100港元。

行動中，警員於單位內拘捕一名姓林(27歲)本地女子，涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；另外一名45歲本地男子及一名49歲本地女子，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。當中一人同時涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），警員遂向該人發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續近年半，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。