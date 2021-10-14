天花全塌露生銹鋼筋　劏房戶颱風天難安枕　工會斥政府未施援

接連2個颱風侵襲，為香港帶來狂風暴雨，對劏房戶造成嚴重影響，有劏房戶因天台滲水導致單位天花板石屎整片剝落擊中家人，更要徹夜無眠躲避石屎；亦有劏房戶指因窗戶結構不穩，擔心窗戶被強風吹落，只好自行加固，同時亦曾長時間受鼠患影響，苦不堪言。有工會表示情況反映處理劏房問題迫切，促港府盡快完善現有針對劏房政策，包括要求業主妥善維修單位，同時加快興建中轉屋及公屋，協助劏房戶盡快上樓。

關女士與兒子於西灣河以5,000港元租住1個約100呎的劏房單位，由於單位失修，自2年前已出現滲水問題，屢向業主反映卻未獲正視。直到昨晨(13日)3時半，由於颱風吹襲，本已失修的天花板石屎不堪重負而剝落，擊破假天花並直接墮落單位內，擊中睡夢的兒子，2人只好整夜躲避墮落的石屎，至翌日才獲協助暫時搬離單位。

另外2名劏房戶陳先生及胡先生，分別居住在大圍及深水埗劏房，二人均表示所住的劏房環境惡劣，在颱風之下難以安寐。胡先生曾居住在同區另一劏房單位，除了因窗戶結構不穩，擔心會被強風吹落，而需自行加固外，更長年受鼠患困擾，晚上老鼠所發出的噪音更使他與兒子難以入眠。此外，二人均有申請公屋，但陳先生因提交資料上出問題而暫未在申請隊伍之中，至於胡先生則已輪候6年仍未能上樓。

工聯會認為情況反映現行的房屋政策及扶貧政策出現缺陷，市民收入難以應付良好住屋需求，且多區中轉屋供不應求，使基層需在劏房中等待上樓。就此，工聯會主席吳秋北提出5項建議，包括當劏房戶未能3年內獲發公屋，政府應為其支付往後租金；管制劏房租金不高於市價，訂立每呎租金標準；限制劏房租金升幅不高於市場水平；設劏房訊息平台，並供提檢測、修葺支持；以及設立專責人員跟進劏房事務。