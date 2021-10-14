政Whats噏：上周被DQ區會議席 　黎梓恩轉跑道打拳擊？

區議員一般都予人斯文嘅形象，之不過沙田前區議員黎梓恩，上星期因宣誓無效而被政府褫奪議席(DQ)之後，今日(14日)佢就脫下眼鏡同恤衫，走上擂台打拳擊，仲要初戰報捷，真係估佢唔到呀！

黎梓恩今次參與嘅拳腳較量，係男子業餘組嘅 K-1踢拳道(kickboxing)賽事。作為紅方嘅黎梓恩同藍衫嘅對手雖同屬64公斤級，但黎嘅身材明顯高出一截，加上現場有唔少觀眾為黎吶喊助威，聲勢上已經佔優。喺第一個回合，黎甫開始就直拳試探，然後右腳低掃，旋即施展猛攻壓制對手。

雖然擂台上黎嘅攻勢一浪接一浪，但對方就靈活閃避，不時瞄準黎嘅防守破綻出拳還擊且屢屢得手，後來更睇穿黎習慣用右方拳腳嘅傾向，多次以左手「撈腿」嚟化解黎嘅「膝撞」。有說「一寸長，一寸強」，較對手高出6厘米嘅黎始終佔上風。打完3個回合之後，黎以輕微嘅點數差距勝出，捧走獎盃。

過往拳賽戰績係「零」嘅黎梓恩，今次業餘拳賽所報嘅職業都仲係「區議員」喎，可能佢報名之時都無諗過自己會被DQ啦。話時話，只得29歲嘅黎梓恩既然未來5年都無得參選，會唔會考慮轉換跑道，試下做職業拳手呢？