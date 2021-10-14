「保就業」計劃發放共911億資助　較原訂預算超111億

因應新冠疫情打擊本港，經濟受挫，政府在去年透過推出保就業計劃，來保「打工仔」飯碗，然而原訂計劃估計800億港元，但港府回覆東網查詢時指，「保就業」計劃秘書處已完成計劃的審批工作，發放共911億港元，比原訂高出13.9%。但政府未有就解釋，整體開支為何高於預期。

政府在去年4月時宣布會透過防疫抗疫基金，推出一共兩輪的保就業計劃，向僱主提供有時限的財政支援，協助他們支付員工的薪金，以保留可能會被遣散的僱員。政策創新與統籌辦事處轄下「保就業」計劃秘書處的回覆查詢時指，秘書處已完成審批工作，計劃一共發放共911億港元工資補貼予僱主及自僱人士。每期計劃分別惠及約15.2萬名僱主及195萬名僱員，所涉及的工資補貼達902億港元，另外9億港元則是向近12.3萬名自僱人士發放一筆過7,500港元資助。

另外，秘書處又指，至今共收到約1,150宗有關無理減少員工人數、辭退員工、不適時發放工資或減薪、疑似公司倒閉等的舉報，並已將280多宗涉及《僱傭條例》規定或僱傭條件的投訴轉介勞工處跟進，又分別向海關、入境事務處和稅務局各轉介了2宗、1宗和1宗舉報或投訴。秘書處亦向強積金管理局轉介了26宗涉及僱主強積金供款相關的投訴。