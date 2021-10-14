兩電燃料調整費激增近5成　市民10月電費較年頭升5至9%

雖然兩電去年承諾凍結電費，但不代表市民繳交的電費最終劃一不變。隨國際能源價格近月飆升，中電與港燈的燃料調整費亦大增。港燈於網站上公布，10月每度電的燃料調整費增至25.7仙；中電方面，則將10月每度電燃料調整費至34.1仙，與今年1月的價格相比，兩者分別上升47.7%與21.4%。以一個每月用電量275度的典型3人家庭計算，10月需要繳交的電費較1月上升5至9%。

市民現時繳交的電費主要由兩部分組成，分別是標準燃料成本和其他為客戶供應電力成本的「基本電價」、以及實報實銷的「燃料調整費」。雖然港燈及中電於去年公布凍結「基本電價」，但由於「燃料調整費」涉購買用以發電的燃油、煤、天然氣、核電等，價格仍會受波動，故市民需繳交的電費並非完全凍結。

根據一個3人家庭，每月用275度電來計算，中電方面，該家庭在10月需付的電費為342.14港元，比1月時的325.64港元高5.07%；而港燈方面，則由1月時的250.58港元，上升至273.41港元，高出9.11%。

其實過往「燃料調整費」僅每年調整一次，但隨着新《管制計劃協議》於2018年10月1日實施，要求兩電適時反映燃料價格的變動及提升透明度，故由去年開始，兩電由每年更新變成按月調整，幅度將按前3個月的平均實際燃料成本釐訂。例如，5月份會收集2至4月份的燃料數據作運算，再得出燃料調整費數值，並於6月份實施。

事實上，燃料價格上漲成為近日全球關注議題，有指是因為疫情限制多國活動，但隨全球經濟開始恢復，各國工廠、生產線亦要復工，以致用電需求大增；另亦有指全球趨向新綠色能源，逐步摒棄舊有煤炭，令天然氣與其他價格上升。