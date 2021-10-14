政Whats噏：何俊賢探秘 　竟然話：一入雞場深似海

雞係港人餐桌上常見嘅食品，有關「打針雞」嘅種種傳言更加惹人關注。究竟係咪有「打針雞」呢？漁農界議員何俊賢(高佬賢)早前去咗探秘，最後竟然留低咗句「一入雞場深似海」。到底發生咗乜嘢事呢？唔通畀啲雞玩？

咪以為入雞場可以隨隨便便，原來係好嚴格，唔可以兒戲。當日高佬賢就着咗全套防護衣走入雞場之後，都有啲心怯，好婉轉咁問雞場負責人，話外間嘅商業宣傳都標榜售賣嘅雞隻不含激素，點知說話都未講完，對方就已經心領神會。高佬賢所得嘅答案，就係香港養嘅雞確實有打針，只不過唔係激素，而係疫苗。

疫苗？係咁嘅，原來雞仔一出世無幾耐，就要打6、7種疫苗以抵禦多種病毒，而接種方式就要視乎疫苗嘅種類，既有傳統嘅打針注射，亦有眼睛滴藥水，而雞隻接種疫苗後會自行吸收同分解，唔會影響人體健康。由於香港法例唔容許用激素，如有干犯，罰則相當重。當雞隻成長至適合販售，政府會派員為雞隻抽血化驗，確保健康合格先至可以推出街市售賣。

雖然打咗疫苗，倘溫度控制不宜，都會損害雞隻健康。之不過，羽毛較少嘅雞仔好容易會唔夠暖，羽毛已豐嘅大雞就好似着咗羽絨，往往需要降溫，所以雞舍要有電腦控制嘅減熱通風系統，透過冷水通過嘅金屬水簾，以降低流經嘅空氣溫度，冬天就要用熱風機以令到整個雞舍都溫暖。

至於孵化房，恒常保持攝氏38度。為確保雞隻有飲有食，雞舍安設有自動餵飼料槽，同埋俗稱「乳頭」嘅自動餵水系統。有趣嘅係，原來雞都有較愚笨之輩，若果有雞隻唔識得從自動餵水機飲水，就會有專人教導，話頂多兩日就會教識喎。

雞有好多種食法，高佬賢就問究竟一隻雞要養到幾耐至適合食用呢？睇嚟佢都好為食呀，場主話雞最好食係養到80日左右。之不過，隨住本港家庭人數少咗，雞場一般60多日就要出雞，否則雞隻隨住飼養日子延長而大隻咗，會較難賣得出。雞隻留到80幾日先至賣嘅機會唔係無，通常係等到過年過節囉！

養雞都咁多學問，聽到高佬賢「頭岳岳」，唔怪之得佢話一入雞場深似海喇！