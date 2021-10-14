自閉症兒子疑被打　藝人周啟生報警求助

歌手周啟生昨晚（13日）於社交平台大爆多年前曾於特殊兒童宿舍目擊性侵事件，今晚（14日）偕現任太太現身灣仔警署，就21歲患有自閉症的細仔周爵於宿舍疑被打而報案。事後他於警署外受訪，表示約十多日前收到宿舍社監通知，指周爵行路時右腳「拐吓拐吓」，緊接照X-ray發現腳趾尾有骨裂，事隔幾日後再收到社監指囝囝再有被虐︰「唔止腳傷咁簡單，仲有扯頭髮、掐頸、推櫈同埋踢櫈，做爸爸就梗係緊張！（使唔使打石膏？）唔係太嚴重，腳趾尾打唔到石膏，最嚴重係發現原來係虐兒！之後幾經辛苦先見到校長，當時佢都仲未報警我好失望！直至今日校長先報警，但因為佢唔係家長，就只可以備案，其實過往個仔都發生過意外，曾經跌傷後腦。」

問到周爵有告知他事發經過？他謂兒子不懂表達，但近日暴瘦十幾、二十磅。問到囝囝現時情況、以及有否見過囝囝？他說︰「有，放心！冇問題！佢好Fit！」最後亦暗指知道「加害者」身份︰「應該係員工嚟，但校長話唔能夠睇任何錄影帶，點解我哋係家長，我個仔有事，我要求去睇又唔畀！佢唔容許我知嗰個人嘅名，個仔我係睇得實，只係好擔心其他細路仔。」周啟生約逗留15分鐘後離開警署，轉述警方表示要到案件所屬的警署報案，據知他隨即前往黃竹坑警署。

現年60歲的周啟生是80年代歌手兼唱作人，名曲有《淺草妖姬》、《天長地久》等，亦是粵語片甘草演員周吉之子、歌手周永恒之叔叔。有過3段婚姻的他，共育有二仔一女，3名子女均與不同妻子所生，而其中細仔周爵則患有自閉症。