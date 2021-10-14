疑僭用黃笏南中學名義成立關注組　校方稱已報警求助

前年反對修訂《逃犯條例》示威掀起社會波瀾，其中有不少學校成立校內關注組表達對事件關注。東華三院黃笏南中學上周四(7日)發出通告指，一名學生因涉參與非法組織的街站活動被捕，其後發現一個以其學校名稱成立的「關注組」已於網上成立，更藉此企圖招攬學生。校方見狀已知會警方求助，東網亦就事件向警方查詢。

東華三院回覆指，黃笏南中學早前向警方求助，該校跟進學生被捕事件時，懷疑有「僭用」學校名稱的不明背景「關注組」，試圖透過社交平台聯繫該校學生；校方評估事態風險後，發通告促請家長提高警惕，以確保子女免受不良影響而誤墮法網。

東華三院黃笏南中學上周四以「家校合作、守護學生」為題撰寫信件，內容指有學生涉嫌參與一非法組織街站活動被捕，東華三院及校方高度重視事件，並即時徹查，確保有關組織沒在校內滲透。同時，校方發現一個與該校毫無關連的本土關注組Instagram仍然存在，並有招攬學生參加的迹象。

校方強調，絕不容許學生參與違法行動，積極與家長保持緊密聯繫，合力糾正學生錯誤思想，共同堵截對學生的不良影響，確保學生建立良好生活習慣，遠離不良資訊及不良分子。

教育局回覆指，已就事件向學校了解，得悉該校正嚴肅處理事件。局方重申，學校是學生學習的地方，任何人不應利用學校作為表達政治訴求的場地，若有人或外間組織利用組織名稱可能誤導別人以為該組織與學校有關，並發表言論、宣示政治立場，學校必須勸止師生參與該等活動，並需公開釐清關係，以免家長及學生等誤會這些組織的言論或行為得到學校的支持或默許。