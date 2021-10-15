金融趙被通緝逾兩周未見影　律政司被質疑漏招

本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻的頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名，被控一項洗黑錢罪、兩項欺詐罪及一項以欺騙手段逃避法律責任罪，因缺席聆訊被法官下令緝拿歸案，惟警方通緝至今逾兩周，金融趙仍然音信全無。法律界人士及議員質疑律政司是否有向法庭陳述全盤事件的嚴重性，漏招致令他可以「着草」，又指過往法庭批准保釋過於寬鬆，促相關部門檢討及作出嚴懲。

現年43歲被告趙俊名，涉嫌欺詐和洗黑錢逾819萬港元，被控上述4項罪名，之前一直獲准以5萬港元保釋。被告原定在上月30日早上就案件需到區域法院出庭應訊，惟直到出庭時間仍未現身，警方追查下亦無法在被告報稱的居所內找到他，致電其手機亦未能取得聯絡，法官郭偉健因此頒布拘捕令。據了解，警方曾前往被告報住的將軍澳日出康城居所調查，但趙父稱已多月未見過兒子，案件交由警方商業罪案調查科跟進。

案件早在今年3月提訊時，控方曾反對讓被告保釋，指趙涉及另一宗禁錮傷人案，有重犯風險，惟裁判官當時仍准許被告以原有條件保釋，包括保釋金5萬港元、不得離境（包括不得到澳門及內地）、須交出旅遊證件、居住在報稱住址。若住址有所更改，須預早24小時通知警方，他亦須每周3次到觀塘警署報到，不得騷擾控方證人等。

香港法學交流基金會副主席、法學教授傅健慈表示，金融趙至今行蹤未明，質疑律政司在事件上是否有責任，促請律政司正視及跟進。他又指，一般處理棄保程序是法庭向棄保者發出拘捕令，當事後成功拘捕有關棄保者，將會了解缺席聆訊原因，法庭會取消有關擔保，繼而向該人進行還押和充公保釋金，直至案件審訊。法庭甚至可據公訴程序處理，一旦罪成，最重可判罰無上限款額及判監12個月。

議員葛珮帆則指，過往法庭批准保釋過於寬鬆，又質疑律政司在今次案件上，有否向法庭陳述全盤事件的嚴重性，致令有潛逃風險人士未有受羈押直至審訊，增加疑犯棄保潛逃風險，直言金融趙成功「走佬」，律政司應要檢討。