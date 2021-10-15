東方日報A1：深港融合得把口　鐵路基建勁落後

本地鐵路發展龜速，新鐵路項目由構思、拍板動工到通車，動輒數以10年計。港府日前提倡發展北部都會區，並將7年前經研究後因成本效益存疑而擱置的「港深西部快速軌道」方案拿出來「翻閹」，但僅保留方案內連接本港洪水橋至深圳前海的跨界支線，並改稱「港深西部鐵路」；至於方案內來往港深機場的主線、屯門至東涌的本地支線則被刪走。港府表示，兩地就「港深西部鐵路」首階段研究料明年完成，之後會再研究走線及造價等細節。學者指該項目具體走線、造價及時間表等一律欠奉，批評港府歎慢板，基建未先行，拖慢發展步伐。

港府7年前發表的《鐵路發展策略2014》文件，曾討論興建「港深西部快速軌道」，分為3條走線，主線建海底鐵路隧道連接本港及深圳機場；另設本港洪水橋至深圳前海的跨界支線，以及屯門南至北大嶼山小蠔灣的本地支線。文件指，按2013年價格計算，該項目香港段的造價逾1,100億元，顧問評估認為雖然兩條支線能增加客量，惟經濟效益仍有待驗證，該項目最終因整體財務可行性成疑而擱置。

事隔7年，隨着港府一聲令下發展北部都會區，該條擱置的跨境鐵路「借屍還魂」。根據港府上周發表的《北部都會區發展策略》報告書內提及的「港深西部鐵路」初步走線，擬由洪水橋站出發，途經厦村站和流浮山站，再沿深圳灣大橋東側伸延往深圳方向，正與當年「港深西部快速軌道」內的跨界支線走線相似。但「港深西部快速軌道」的主線及本地支線卻未見港府提及。

本港鐵路規劃翻來覆去，動工一拖再拖的情況，其實並不罕見。例如沙中綫項目，港英政府於上世紀60年代末已經聘請顧問構思，初期走線建議由火炭經慈雲山至尖沙咀，再過海至上環，但相關項目多次被擱置及更改走線，一直拖延至2012年才動工，至今其過海段仍未通車。

運輸及房屋局局長陳帆昨透露，港深兩地政府已成立「推動港深跨界軌道基礎設施建設專班」，預計明年完成「港深西部鐵路」項目首階段研究，然後會再研究項目走線、站點、建造費用及分攤合作機制等。他指，北部都會區的整體交通發展，須考慮多個因素，包括土地規劃、就業機會分布、有多少居民會北上或區內就業等。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強稱，「港深西部快速軌道」項目構思多年，惟港府遲遲未拍板興建，現時提出興建的簡化版本亦未有具體細節，他擔憂前期規劃至落成，或耗時數以十年計，更需視乎港深兩地政府合作。他認為港府早年研究「港深西部快速軌道」已花大量人力物力，建議善用相關數據加快進展。他又批評當局規劃短視，有違「基建先行」的原則，尤其是屯門至東涌的本地支線有必要興建。另外，深圳市交通運輸局日前發布《坪山區綜合交通「十四五」規劃》，擬建深港東部快軌，該線起點為深圳站，駛至深圳坪山站。倘若成事，港鐵東鐵綫羅湖站北移至深圳後，或可與該新線換乘。

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