你要知：拆解網絡成癮　沉溺背後全因不滿足？

大家的生活離不開上網，有人甚至會「機不離手」，上網變得容易的同時，亦令不少人沉迷。但大家又是否知道如何為之網絡成癮？能否單靠上網時數判斷、成癮背後的原因有甚麼？強制「戒打機」或禁止上網又是否最有效的方法？註冊社工為大家拆解網絡成癮的種種疑問。

關於如何判斷是否網絡成癮，註冊社工鄧震宇直言，很難單以使用時數去界定，「較好的評估方法是以沉迷的條件來分析個案，包括若不能玩時會否心掛，以及有否影響到其日常生活。」鄧指網絡成癮並沒有劃一的界線，必須就不同個案評估，一般來說主要有四個要點可判斷其嚴重程度，分別為成功感、社交關係、生活樂趣及家庭關係。「如果個案有長期使用網絡、低自我評價、生活缺乏樂趣與人相處抽離，則可判斷為嚴重的網絡成癮。」

至於為何會網絡成癮？鄧指，「每個人包括青年人也有不同的核心需要，例如自信心和認同感等，我們可從不同領域，包括學校、朋友、家庭和興趣等去滿足這些需要，以達致平衡狀況。」鄧表示網絡成癮的人，在其核心需要處於失衡狀況，例如在建立興趣或成績上不理想、與朋友或家人關係不好等，因而令他們要依賴上網去滿足這些核心需要。

不少家長擔心子女會網絡成癮，會選擇拔上網線或訂立時間表等，但鄧表示以上方法是治標不治本，「治本的方法是要透過溝通了解網絡成癮的人在其他領域的困難，從而去陪伴和協助他們於其他領域找到滿足。家長可以多與子女溝通，了解他們背後發生的事，不是要他們完全不上網玩遊戲，不是去替代，而是要協助他們的人生增加選擇。」鄧最後提醒，如發現身邊的人有網絡成癮，最好向專業人士如社工尋求評估及協助。