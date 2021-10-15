來港易開通首月　日均人次僅約270人　議員斥無用促盡快通關

「來港易」計劃由上月15日開始接受預約，讓身處廣東省及澳門的非香港居民免檢疫來港。計劃實施至今一個月，根據政府資料顯示，截至本周二(12日)，共約7,513人次透過「來港易」來港，包括約6,800人次經深圳灣口岸入境、約700人次則經港珠澳大橋香港口岸，即2個口岸每天平均約270多人次來港，僅佔入境配額上限約13%。有議員指經「來港易」到港的旅客返回內地後仍須隔離14天及居家隔離7天，情況僅如「半通關」，直斥「來港易」無用，促請當局盡快通關。

「來港易」計劃下，入境香港前14天不曾到過香港、廣東省或澳門以外的非香港居民，在網上預約來港日子後，並於來港前3日於認可醫療機構取得無染疫證明，入境香港後就可豁免檢疫。深圳灣及港珠澳大橋香港口岸每日各有1,000個配額。

計劃由上月開通後，入境人數較配額預期少。議員田北辰認為相關數字偏低屬意料之中，「計劃猶如香港單方面放人入來，咁樣半通關冇意思」。他認為內地將本港目前近乎清零情況僅視為「好彩」，因本港檢疫措施多有甩漏。田舉例指早前就試過有強制檢疫人士逃出指定檢疫酒店事件，反映漏洞，建議當局應考慮於此等酒店加設一定的保安。

田北辰又指「來港易」對商界幫助不大，認為商界普遍希望盡快通關。他形容商界已經做好準備，主要視乎兩地專家對接後，商討本港的檢疫措施。他認為，若回內地的港人，可安裝有追蹤行蹤的「安心出行」，估計若政府能跟從內地的抗疫政策，估計最快明年度過北京冬奧及兩會會議後，即3月下旬或有望通關。