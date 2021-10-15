7成新冠康復者現後遺症　部分萌輕生念頭　中大醫學院設治療方案

新冠肺炎疫情持續接近2年，各地仍不時出現確診感染者，而早有研究指部分康復人士會出現後遺症困擾，例如呼吸困難、肺功能或腦力衰退等。中文大學醫學院今年7月成立新冠康復者綜合門診，為相關康復者提供診斷、預防以及治療方案。

中大醫學院獲港府批出逾4,500萬港元研究新冠病毒長期病患情況，中大醫學院長陳家亮表示，目前超過7成新冠肺炎康復者於出現後遺症狀，包括氣促、無力、掉頭髮，亦擔憂再受感染的情緒困擾等；因此衍生失眠，甚至有輕生念頭。該院為能綜合處理有關病人，安排跨部門如家庭醫學科、腸胃科和精神科團隊等，以一站式跟進形式，讓康復者得到集中治理。

除了診斷外，中大醫學院亦持續研究新冠肺炎康復者與普通成年人的身體狀況，以作比對分析，發現有康復者出現記性差、掉頭髮、睡眠質素不佳，以至肌肉痛等情況。研究亦涵蓋新冠疫苗，招募長者及長者病患人士，視察接種前後的情況；並發現有腸道微生態失衡的接種者的針後副作用較多，如出現發燒等，而且抗體水平並不理想。

另外，《施政報告》提出在中大醫院附近2.5公頃設立研究設施和擴充醫院範圍，陳表示，希望增加研究設施後能有效推動科研，再轉化成應用醫療設施。