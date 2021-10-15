旅客打齊新冠疫苗　下月1日入境澳洲新省免隔離

澳洲新南威爾士省省長佩羅特周五（15日）宣布，完成接種新冠疫苗的海外旅客11月1日起入境新省後可毋須隔離，是澳洲首個取消國際旅客隔離限制的省份。

新措施規定國際旅客必須注射獲澳洲治療藥品管理局（TGA）認可的新冠疫苗，並在登機前需出示無確診檢測證明及疫苗接種證明，他們入境新省後才可免隔離。省政府稍後會交代檢測要求，未完成接種疫苗的國際旅客抵達新省後仍需在酒店隔離14日。

TGA認可的包括英國阿斯利康與牛津大學合作研發的新冠疫苗、美國藥廠輝瑞與德國生物科技公司BioNTech研發的新冠疫苗、美國莫德納疫苗及美國強生疫苗，TGA早前亦建議認可中國科興疫苗及印度製的Covishield疫苗。

新省周五通報399宗新冠個案，全省的疫苗接種率料於本周達到80%，領先澳洲其他地區，省政府所以決定取消完成接種疫苗國際旅客入境隔離的安排。

爆發新冠疫情後，澳洲去年3月要求所有旅客入境後在酒店隔離14日，新省上月計劃試行讓完成接種新冠疫苗的旅客入境後改為居家隔離，佩羅特上任後加快進程，直接宣布免隔離安排。他說，民眾不能活於「隱者國度」，很多店舖依賴旅遊業，現時讓新省向世界開放，會與聯邦政府緊密合作確保防疫措施到位，在對外開放的同時保獲到省民。