鄧炳強斥《眾新聞》刻意誤導　令公眾抗拒23條立法

保安局局長鄧炳強發表文章，再次回應新一份《施政報告》內的重點，其中提到《基本法》第23條立法，他指需要慎防居心叵測的人再次千方百計把23條「妖魔化」及惡意抹黑。對於網媒《眾新聞》扭曲他上周的保安局政策措施記者會上發言，他斥是個別傳媒故意誤導，是企圖引導讀者對立法產生抗拒印象。他相信隨着立法工作的推進，一些別有用心的人會繼續惡意阻攔及抹黑政府的立法工作，當局會密切留意情況，迅速應對，令這些人無法得逞。

文章提及社會各界十分關注23條的立法時間表，特區政府一直積極進行相關工作，包括研究2003年特區政府提交給立法會的草案及進行國家安全相關的法律研究。當局正全速制訂有效和務實的方案和條文，並期望在下屆立法會會期全速展開有關立法工作。又指有需要做好公眾諮詢，制訂適切宣傳和解説方案，清楚闡述立法原則和細節，避免誤解，爭取社會支持。

鄧又講到，另一項重要立法工作是制訂網絡安全法，政府會參考不同國家及地區的做法，就訂立網絡安全的法例進行準備工作，通過立法方式清晰界定關鍵資訊基礎設施營運者的網絡安全責任，從宏觀層面加強保障本港網絡系統及重要基礎設施資訊系統的運作安全。在訂定網絡安全法例的具體建議時，政府會與有關的業界進行討論，並會進行公眾諮詢。

鄧炳強於10月8日在記者會上曾就《基本法》23條立法後會否「以言入罪」做出回應時解釋，指所有法例都要視乎行為意圖，除不能「以言入罪」亦要經律政司法律意見，故此情況並不草率。網媒《眾新聞》同日在報道中就相關事件，指保安局局長拒絕保證《基本法》23條立法不以言入罪，保安局翌日(9日)就報道回應表示，有關報道誤導市民，對此深表遺憾。