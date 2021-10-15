前《蘋果日報》記者認違例開派對房　11.12判刑

前《蘋果日報》港聞版記者梁瑞帆在今年3月因涉嫌經營賭博場所被警方拘捕，經調查後被控違反防疫規例營運派對房間。他今天（15日）於觀塘裁判法院承認控罪。案件指他當日將面積80平方尺的單位租借給4名男子，單位內有自動麻雀枱、2副麻雀、1個鏢靶連飛鏢。主任裁判官錢禮將案件押後11月12日判刑，期間索取感化官及社會服務令報告，並准被告保釋候判。

報稱記者的51歲被告梁瑞帆，被控於2021年3月19日，作為牛頭角大業街協發工商大廈5樓一單位的管理人，無合理辯解而沒有遵從香港法例第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》發出的指示，即沒有關閉上列租用作舉行社交聚會的處所，俗稱派對房間。

案情透露，案發當日下午6時許，警方接報到單位突擊搜查，發現內有4名年齡介乎21至25歲男子在單位打麻雀。經調查後，警方得悉被告將單位租借給4人，讓4人在下午4時至晚上9時使用該單位，並使用單位內的物品及飲用飲料，被告與4人用Whatsapp聯絡及給予密碼進出單位。被告於今年3月23日到警署自首。根據紀錄，在涉案時間段內，香港共錄得259宗新冠肺炎確認個案。