博愛醫院女醫生自殺亡　范鴻齡：加強同事心靈服務

近日網傳一封疑是由元朗博愛醫院自殺醫生寫下的遺書，當中提到醫院管理失誤，令病人失救，由於她亦曾參與其中，基於自責而自殺，同時亦影響市民對公立醫院醫療服務的信心。醫管局主席范鴻齡今早(15日)出席一活動時回應指，會就事件作出3方面部署，包括現已就事件報警，之後法庭會就死因研究展開聆訊；亦會擴充「心靈綠洲」的服務，為有需要同事提供心靈服務等。

至於瑪麗醫院發生的女童變植物人醫療事故，醫管局行政總裁高拔陞表示醫管局正與涉事家屬跟進情況，不過由於病人康服時間需時，或要更多時間作跟進。

據網上的遺書所示，該名關姓醫生自殺的原因，是對一名早前失救的病人感到自責，指事件涉及管理失誤，又認為院方管理層事後向家屬的講解只是「走過場」。據報，事件涉及屯門醫院今年7月一宗開腦手術，當時負責的麻醉科副顧問醫生被指在手術中出錯，而病人最後要接受「心肺復甦術」近兩小時，最後於手術中死亡。

有指關醫生事後因企圖自殺送院，但院方沒有警戒和及時了解事件，最後關醫生更在院內自殺身亡。消息指，警方事後在關醫生的電話內，找到其在本周一（11日）寫的遺書，內容與她在今年7月4日，曾處理的一名失救病人有關。