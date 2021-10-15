19歲男涉向警掟汽油彈　官指外型脗合判罪成

前年10月6日大批市民在港九多區遊行，期間一名19歲學生被指在深水埗一後巷，向警員投擲汽油彈。該學生及後被控一項罔顧生命是否會受到危害而縱火罪，他經審訊後，於今天（15日）在區域法院被裁定罪成，法官李俊文將被告還押至10月29日判刑。

被告鄭永揚，被控於於2019年10月6日，無合法辯解而用火摧毀或損壞屬於香港特別行政區政府的財產，即深水埗大埔道56號後巷，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是會被摧毀或損壞，以及罔顧他人生命是否會因而受到危害。

法官裁決時指案中主要爭議犯案者身份，控方主要的目擊證人高級督察雖指認被告便是涉案拋擲燃燒玻璃樽的人，惟當時後巷有近百人，除有人投擲玻璃外，亦有人投擲磚塊，環境混亂及危險，也有不少衣着相似的人士，而該高級督察於距離涉案者40米外只觀察了30秒左右，後更分心制服另一名人士等，因此法庭難以安心接納其辨認證供。雖然如此，法官比對閉路電視片段中犯案者與被告被捕時的衣着裝備後，可見犯案者雙手分別深淺色的手套、腰前掛鴨舌帽及露腳踝的束腳褲，與被告被捕時的衣着相同；且被告外套袋中被搜獲兩塊白色碎布，與涉案玻璃樽的碎布相似，其背包又有鉸剪、沾有易燃有機溶劑的恤衫，被告亦於案發後短時間從與犯案者所處的後巷走出，把該些因素一起考慮的合理推論乃被告就是犯案者，因而裁定被告罪成。

控方指當日下午，大批示威者在界限街、彌敦道一帶設置路障。至近5時，警方沿界限街掃蕩，一批人於人群散開後在西洋菜北街轉入後巷，有警員在距離約30米外，看見身穿連㡌深色外套的被告。當警員見被告燃點一個玻璃樽時，便向被告發射橡膠子彈，但未有擊中被告。被告隨即向警方投擲燃燒的玻璃樽，玻璃樽落地致行人路着火，附近閉路電視拍到相關過程。被告其後被制服及拘捕，警方從他身上及背包中搜出黑色長褲、眼罩、呼吸器等。