專家將開會研究第3針接種安排　陳肇始：未決定是否須「溝針」

新冠肺炎疫苗保護力不似預期，港府及醫學界正研究接種第3針的可行性，食物及衞生局局長陳肇始今早(15日)出席流感針宣傳活動後表示，今年8、9月時，衞生防護中心科學委員會專家已檢視國際接種第3針的資料及研究，亦有支持本地大學在此方面研究，將盡快召開下一次會議盡快檢視接種第3針的情況，屆時亦會考慮應接種同樣疫苗或是「溝針」(即接種不同的疫苗)。目前有初步商量會予哪個群組優先接種第3針，相信主要會讓老人家、免疫力較低群組優先。

被問及疫苗接種中心數目減少，陳肇始認為中心數目減少不等於減低市民接種疫苗機會，而下周亦會開放更多地點及讓市民於醫院看診後隨即接種，加上流動打針車及地區康健站的服務，便捷度及地點數目是「不減反增」。

公務員事務局局長聶德權亦指，衞生防護中心轄下委員會將開會討論第3針情況，需研究本地數據、國際數據及世衞資料，以得知哪些群眾需要接種、需時多久、第3針疫苗可否與前兩針不一樣，認為會研究討論及作出建議，而政府會全力配合。

他又指，現在會鼓勵未接種疫苗的長者盡快接種，而本港70歲以上人士僅3成已接種疫苗，強調該群體極度需要打針得到保護。