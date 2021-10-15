《蘋果日報》涉誹謗無抗辯　高院押後處理判決申請　

《蘋果日報》於今年6月遭大律師朱奉慈入稟高等法院，民事控告其誹謗，並指《蘋果日報》違反與朱達成的和解協議。朱其後以被告沒有呈交抗辯書為由，向法庭申請判決，要求直接頒令他勝訴。高院原訟庭原定於今天（15日）處理其申請，但法官指知道與《蘋果日報》相關之公司正被申請清盤，並將會委任清盤人，希望等候該案有新進展後把本案的情況知會該清盤人，故決定將本申請押後排期再訊。

處理是次申請的法官楊家雄表示，雖然遭呈請清盤的並非本案被告，但該公司屬於被告的相關公司，而被告現時又無任何代表不能就本申請作回應。法官指若該相關公司獲委任清盤人，應把本申請知會該清盤人，讓其決定是否作出回應，因此法官決定押後處理本申請。

本案原告是大律師朱奉慈，3名被告依次為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果互聯網有限公司。據原告在入稟狀表示，被告於2006年5月21日，發布了一篇涉及誹謗他的文章。但事隔接近15年後，該文章在今年4月21日仍然沒有下架，被告仍繼續在發布中。原告因此要求被告就其誹謗行為，向他作出賠償，當中包括一般賠償和加重賠償。原告並且要求法庭作出頒令，宣告被告違反雙方在2006年訂立的和解協議。原告亦要求法庭頒發禁制令，禁止被告或其代理人再發布上述誹謗文章。原告並沒有在入稟狀內，列出被指誹謗文章的內容，亦無披露他與被告所訂的和解協議詳情。