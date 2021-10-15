博士生認非法集結囚1年　官指學術成績非緩刑理由

前年10月1日荃灣有示威活動，期間有一名學生遭警員開真槍射中胸部。當時一名理工大學博士生試圖靠近中槍學生，要求安排救護車來搶救，事後2人一同被控。中槍學生其後棄保潛逃，至今仍未歸案，博士生則承認非法集結罪，今天（15日）在區院被判囚12個月。辯方早前求情，指被告的學術成就貢獻社會，冀法庭開恩判予緩刑。惟法官指不見本案有何特別之處，而且被告在犯案前，就應考慮案底對前途的影響，故此維持判被告即時監禁的決定。

本案2名被告曾志健（18歲，學生）及邱宏達（28歲，理大博士生），原被控於2019年10月1日，在荃灣海壩街、大河道、大河道北和鱟地坊一帶參與暴動。曾志健另被控於當日襲擊警員謝思明和當日開槍的警署警長曾家輝。曾志健於去年12月起失蹤，至今仍未落網。至於今天被判監的邱宏逹，則於上月承認屬交替控罪的非法集結罪，指他於同日同地參與非法集結。

暫委法官李志豪判刑時指，錄像片段顯示當日現場充滿暴力畫面。示威者人數遠超警方，在警方撤退時，有一支小隊脫離大隊，當時示威者不但沒有離開，反而蜂擁而上，去追擊該些警員，情節嚴重。即使有警員倒地仍被人圍毆，最終警方須以實彈還擊，惟案情亦指當日邱無份掟磚。法官考慮到邱主動認罪、參與程度低且沒有涉及暴力，以及在官司纏身下仍專心學業，並在今年7月獲取博士證書，最終決定判邱監禁12個月。

法官回應辯方早前就緩刑的請求，指邱雖然過往有良好紀錄，在有案在身時，學術成就反而更上一層樓。法官指能夠貢獻社會固然是好事，但這也不是特殊之處，加上若案底會影響被告將來在大學求職，或是其他成就，他就應該在犯案前考慮清楚，故法庭不認為可以判處予緩刑。