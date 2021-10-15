13歲仔急性心衰竭留ICU　須24小時洗腎　父母盼愛兒獲心續命

一名13歲男童阿峰罹患擴張性心肌病變，導致急性心衰竭，須完全依賴機器維生，現留醫香港兒童醫院深切治療部(ICU)，急需進行心臟移植。阿峰的醫生及父母呼籲血型B+或O+、體重介乎50至70公斤人士考慮捐出屍心，助阿峰重生。

今年8月初，阿峰出現上吐下瀉、咳嗽等病徵，本來以為是腸胃炎及氣管過敏，但8月7日深夜持續氣喘、發燒、心口痛及咳嗽，於是到律敦治醫院急症室求診。翌日凌晨轉送東區醫院，再轉到香港兒童醫院深切治療部，接駁俗稱人工心肺機的體外膜氧合器，幫助心臟及肺部循環。

直至8月下旬，阿峰病情無好轉，且左右心室都出現衰竭，醫生轉為安裝雙心室輔助器，其中包括植入體內的左心室輔助器，及外置式的右心室輔助器。同時，他的腎功能轉差，須接受持續腎臟透析治療。一般而言，有70%至80%患者都可以過一段時間後移除右心室輔助器，靠左心室輔助器支援循環系統，並配合復康治療，便可出院如常生活。不過，醫生9月初為阿峰移除右心室輔助器後，阿峰的心臟無法正常運作，一周後須再次接駁。

香港兒童醫院兒童及青少年科顧問醫生陳羲舜表示，阿峰須定期更換右心室輔助器的部件，時間愈長，出現併發症的風險就愈高，包括感染、血栓塞等，而換心是阿峰的唯一希望。香港兒童醫院心胸外科顧問醫生任力恒表示，阿峰的風險與日俱增，他們要與時間競賽，愈快獲得心臟捐贈，手術風險就愈低，康復的機會就愈高。

現時，峰峰留醫深切治療部，情況危殆，須靠左右心室輔助器維生，並使用血液透析機24小時洗腎，且要長期戴着呼吸機。同時，他要進行肺部及肢體的物理治療，對年僅13歲的小小身軀負擔極大。

阿峰的父母聲淚俱下，「從來無想過兒子會距離死亡如此近」。父母眼中的阿峰，是健康、樂觀、孝順的「開心果」。媽媽憶述，曾經買了一個爆旋陀螺給兒子，但他身體太虛弱，玩不了，以為浪費了金錢便愧疚地向父母道歉，令父母非常痛心。不過，阿峰心態正面樂觀，曾告訴父母「我不想放棄」，更着父母也不要放棄他。阿峰堅信自己有機會康復，跟父母回家，正努力做物理治療。他們盼獲捐贈屍心，給阿峰康復、健康成長的機會。